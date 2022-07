Atacante sérvio Jovic deixa Real Madrid e assina com a Fiorentina

O atacante sérvio Luka Jovic, que estava no Real Madrid, assinou com a Fiorentina, anunciou o clube italiano nesta sexta-feira. “A Fiorentina tem o prazer de anunciar a contratação de Luka Jovic, do Real Madrid, com contrato permanente”, divulgou a agremiação de Florença, sem especificar a duração ou o custo da operação.

A imprensa italiana publicou que a Fiorentina não pagou indenização de transferência ao Real Madrid por esta contratação. Jovic tinha mais dois anos de contrato, e o time merengue deve receber metade de toda a venda futura.

Jovic, de 24 anos, chegou ao Real Madrid em 2019 vindo do Eintracht Frankfurt por 60 milhões de euros, mas não conseguiu brilhar no nível esperado na equipe ‘merengue’, onde só marcou três gols em duas temporadas antes de ser emprestado na última temporada ao Eintracht.

O atacante sérvio tem um saldo mais positivo com a seleção de seu país, com a qual marcou nove gols em 26 jogos.