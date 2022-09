Atalanta empata com Cremonese, segue invicta na Serie A, mas não vira líder

A Atalanta empatou com a Cremonese em casa na manhã deste domingo, pela sexta rodada da Serie A, por 1 a 1, e perdeu a chance de se tornar líder da competição. Merih Demiral marcou para os donos da casa, enquanto Emanuele Valeri empatou.

Apesar do empate, os mandantes seguem invictos no Campeonato Italiano e na cola do Napoli, que está no topo com os mesmos 14 pontos, e agora somam quatro jogos sem perder.

A Cremonese, por sua vez, que ainda não venceu no Italiano, está na 19ª colocação com apenas duas unidades. Além da conquistada neste domingo, empatou com o Sassuolo no último compromisso em 0 a 0.

Ambas as equipes entram em campo apenas no próximo fim de semana. No domingo, a Atalanta recebe a Fiorentina às 13 horas (de Brasília). Já a Cremonese joga diante da Lazio, em casa, no mesmo dia, às 10 horas.