Atalanta marca no fim e empata com Salernitana no Campeonato Italiano

A Atalanta recebeu a Salernitana pela 35ª rodada do Campeonato Italiano na tarde desta segunda-feira, no Estádio Atleti Azzurri d’Italia. A partida acabou empatada por 1 a 1, com gols de Pasalic, para os donos da casa, e de Éderson, ex-Cruzeiro, para os visitantes.

Com o ponto conquistado, a Atalanta passou a ter 56 na competição, mas não conseguiu subir para a sétima colocação – zona de classificação para a Liga Conferência, ocupada pela Fiorentina, que possui a mesma pontuação. A Salernitana, por sua vez, chegou aos 26 pontos e não conseguiu sair da zona de rebaixamento, no 18º posto – o time buscava sua quarta vitória consecutiva.

O próximo compromisso da Atalanta será contra o Spezia, no domingo, às 7h30 (de Brasília), enquanto a Salernitana recebe o Venezia, a partir das 13h da quinta-feira, em partida atrasada da 20ª rodada. O JOGO

O primeiro gol da partida saiu aos 28 minutos da etapa inicial. Em lançamento de Mazzochi, o alto atacante Djuric disputou de cabeça e tocou para a entrada da pequena área. Éderson infiltrou sozinho e se esticou para abrir o placar para os visitantes.

Aos 44 minutos da etapa complementar, Pasalic recebeu belo passe de Malinovskyi e finalizou no canto inferior esquerdo para vencer o goleiro adversário. A jogada foi revisada pelo VAR por um possível impedimento, mas acabou validada.