Ataque a tiros no Texas mata 14 crianças e um professor em escola infantil

Um ataque a tiros em uma escola infantil do Texas, nos Estados Unidos, deixou ao menos 15 mortos na tarde desta terça-feira, 24. Entre as vítimas, estão 14 crianças e um professor.

O atirador suspeito, um homem de 18 anos, também morreu no local. Segundo o governador do Texas, Greg Abbott, a suspeita inicial é que ele foi morto pelos policiais que foram chamados ao local. O atirador tinha um revólver e possivelmente um fuzil.

O crime aconteceu na cidade de Uvalde, cerca de 130 quilômetros a oeste de San Antonio, menos de duas semanas depois que um atirador abriu fogo em um supermercado em Buffalo, em Nova York, e matou 10 negros em um crime descrito pelas autoridades como crime de ódio. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi avisado do tiroteio e deve se pronunciar em breve.

As autoridades médicas do Texas informaram inicialmente que as crianças foram socorridas após o tiroteios e transportadas feridas ao Uvalde Memorial Hospital com vida. No entanto, Abbott disse posteriormente que 14 delas morreram. “Ele atirou e matou horrivelmente, incompreensivelmente, 14 alunos e matou um professor”, disse Abbott.

Segundo o diretor do Uvalde Memorial Hospital, Adam Apolinar, duas crianças morreram ao chegar no hospital. Os nomes e as idades das vítimas não foram divulgadas.

Outro hospital, o University Health, em San Antonio, afirmou que atendeu uma criança e um adulto vítimas do tiroteio. O adulto é uma mulher de 66 anos e a criança é uma menina de 10 anos, que estavam em estado crítico.

As autoridades não forneceram imediatamente quaisquer detalhes sobre o tiroteio, embora o Departamento de Polícia de Uvalde tenha dito pouco que o atirador estava sob custódia pouco depois das 13h (horário local).

O Distrito Escolar Independente Consolidado de Uvalde disse no Twitter que houve um “atirador ativo” na escola por volta do meio-dia. O distrito escolar disse que designou o Centro Cívico DeLeon, a cerca de um quilômetro e meio da escola, como um local de reunificação para os pais buscarem seus filhos.

Uvalde é uma cidade de cerca de 16 mil pessoas e é a sede do governo do condado de Uvalde. A cidade fica a cerca de 120 quilômetros da fronteira com o México.

A Robb Elementary, escola onde aconteceu o tiroteio, fica em um bairro predominantemente residencial de casas modestas. Há uma casa funerária do outro lado da rua da escola.