Atendimento de policlínica em Senhor do Bonfim é suspenso após funcionários testarem positivo

Uma policlínica de Senhor do Bonfim, município no norte da Bahia, suspendeu os atendimentos durante dois dias após o aumento de casos de covid entre os funcionários. De acordo com a TV Bahia, dos cerca de 104 colaboradores, 19 testaram positivo para a doença.

O local realiza procedimentos de média e alta complexidade, mamografias e tomografias, e atende mais de 11 municípios da região. A média é de 400 atendimentos por dia.

A diretoria da policlínica anunciou que vai aumentar o horário de funcionamento do local para não prejudicar os atendimentos agendados.

O CORREIO procurou a Secretaria de Saúde do Estado, que informou que apenas o presidente do consórcio, prefeito de Andorinha, Renato Brandão de Oliveira, pode falar sobre o assunto.

Covid-19

O número de casos da doença subiu em todo o município entre o meio de junho e esta quinta-feira (30). Antes dos festejos de São João, no dia 14, Senhor do Bonfim registrou 32 casos ativos, de acordo com boletim divulgado pela prefeitura da cidade.

Já no dia 20 de junho, a cidade registrou 73 casos ativos. No dia 25, o número subiu para 192 e nesta quinta, o município tem 237 casos ativos.