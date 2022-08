Athletic Bilbao anuncia retorno de Ander Herrera, que estava no PSG

O Athletic Bilbao anunciou neste sábado o retorno do meia Ander Herrera, que estava no PSG desde 2019/2020. O atleta chega por empréstimo até o final desta temporada, com opção de compra.

Herrera já passou pelos exames médicos e sua apresentação será aberta ao público no estádio San Mamés, no domingo.

O jogador de 33 anos retorna ao Athletic, clube que defendeu de 2011 a 2014. Depois, o espanhol passou por cinco temporadas no Manchester United antes de se mudar para o Paris Saint-Germain.

Herrera não vinha sendo utilizado pelo clube francês neste início de temporada e já era sabido que dificilmente o PSG não negociaria o meia nesta janela de transferências.

O Athletic Bilbao está na oitava colocação do Campeonato Espanhol, com quatro pontos. A equipe enfrenta o Cádiz, segunda-feira, às 15 horas (de Brasília), fora de casa.