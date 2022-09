Athletic Bilbao vence Rayo Vallecano e entra no G-4 do Campeonato Espanhol

O Athletic Bilbao bateu o Rayo Vallecano por 3 a 1 neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. Os irmãos Iñaki e Nico Williams marcaram na vitória que colocou a equipe basca provisoriamente na terceira posição da tabela.

Os visitantes começaram com tudo no Estádio San Mamés. Logo aos cinco minutos de jogo, o argentino Óscar Trejo abriu o placar. Mas o time da casa reagiu rapidamente. Iñaki Williams recebeu lançamento certeiro de Dani Garcia e o atacante mandou para o fundo da rede para empatar. O camisa 9 foi convocado na última sexta-feira pelo técnico Luis Enrique para os jogos da Seleção Espanhola na Liga das Nações.

Aos 28 minutos, Berenguer fez boa jogada pela esquerda e cruzou para a entrada da área, onde Oihan Sancet chegou livre e fez o gol da virada. Na sequência, Nuñez lançou Nico Williams em profundidade, que venceu o zagueiro adversário em velocidade e chutou para ampliar a vantagem.

No segundo tempo, o Rayo foi para cima do Athletic Bilbao para tentar reverter o placar. Aos 18 minutos, Camello teve um gol anulado por impedimento. A equipe basca se defendeu como pôde, mas o experiente Radamel “Falcão” García recebeu cruzamento na área e fez o segundo gol dos visitantes.

Com a vitória, o Bilbao sobe para a terceira colocação com 13 pontos e só fica atrás de Barcelona e Real Madrid. O próximo compromisso da equipe comandada por Ernesto Valverde será contra o Almería, em casa. O Rayo Vallecano cai para a 11ª posição em La Liga e na próxima rodada, recebe o Elche no Estádio de Vallecas, em Madrid.