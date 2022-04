Athletico desperdiça pênalti e é derrotado pelo Libertad na Libertadores

O Athletico foi superado pelo Libertad nesta terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Furacão despediçou pênalti na reta final da partida, com Pablo, e acabou derrotado por 1 a 0 no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Com a derrota, o clube brasileiro possui uma vitória, um empate e uma derrota em três jogos na competição, ocupando a segunda colocação da chave. O Libertad, por sua vez, se isolou na liderança, com sete pontos. O time comandado por Fábio Carille pode ser ultrapassado por Caracas ou The Strongest, caso alguma das equipes vença o jogo desta quarta por dois ou mais gols de diferença.

O próximo compromisso do AtlheticoPR é contra o América, pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 16h30 (de Brasília). Já pela Libertadores, o clube paranaense enfrenta o The Strongest, na Bolívia, no próximo dia 3 de maio, a partir das 19h15. No outro jogo do Grupo B, o Libertad visita o Caracas, no mesmo dia e horário. O JOGO

Apesar de iniciar a etapa complementar da partida melhor, com algumas oportunidades, o Athletico sofreu o gol decisivo aos 11 minutos. Após escanteio curto, Bogarín cruzou da direita, a bola passou por toda a área e chegou em Riveros, que dominou e concluiu de letra. Belo gol para abrir o placar no estádio Defensores del Chaco.

Atrás no marcador, os brasileiros partiram para cima. A pressão resultou em um pênalti, sofrido por Cannobio aos 32 minutos. Pablo bateu rasteiro no canto esquerdo de Martín Silva, que acertou o lado e encaixou a bola. O Athletico continuou pressionando, porém não conseguiu marcar seu tento e perdeu a chance de se isolar na liderança do Grupo B do torneio continental.

LIBERTAD 1 x 0 ATHLETICO

LIBERTAD

Martín Silva; Mayada, Viera, Barboza e Samudio; Bareiro (Villalba), Riveros, Ramón Martínez (Caballero) e Bogarín (Bocanegra); Merlini (Melgarejo) e Óscar Cardozo (Enciso)

Técnico: Daniel Garnero

ATHLETICO

Bento; Orejuela (Vitor Bueno), Matheus Felipe, Pedro Henrique e Abner; Christian (Erick), Bryan García e David Terans (Marlos); Canobbio, Vitinho (Pedro Rocha) e Marcelo Cirino (Pablo)

Técnico: Fábio Carille

Local: Estádio Defensores del Chaco, Assunção, Paraguai

Data: 26 de abril de 2022, terça-feira

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Andrés Nievas (URU) e Pablo Llarena (URU)

Cartões amarelos: Bareiro (Libertad); Christian, Bryan García, Vitinho e Pablo (Athletico-PR)

GOL: Riveros, aos 11min do 2º T