Athletico empata no fim com Libertad e avança às quartas da Libertadores

Pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, o Athletic visitou o Libertad, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR) e empatou por 1 a 1. Os gols da partida da noite desta terça-feira foram marcados por Roque Santa Cruz, para os donos da casa, e Rômulo, nos acréscimos, para o time paranaense.

Assim, com a vitória por 2 a 1 no duelo de ida, na Arena da Baixada, o clube brasileiro somou 3 a 2 no placar agregado, manteve a vantagem e garantiu a classificação às quartas de final da competição continental.

Pela próxima fase do mata-mata, o Athletico enfrenta o vencedor de Estudiantes-ARG e Fortaleza, que se enfrentam nesta quinta-feira, na Argentina. O jogo de ida terminou empatado por 1 a 1 e está em aberto.

O JOGO

Mesmo com a vantagem no placar agregado, foi o Athletico que teve a primeira grande chance. Logo aos três minutos de jogo, Vitor Roque deixou Erick na cara do gol, o volante bateu cruzado, mas Martín Silva fez bela defesa com uma mão.

Aos 18 minutos, após cobrança de falta de Terans, Vitor Roque caiu dentro da área e pediu pênalti. Porém, o árbitro mandou o jogo seguir.

Mesmo com as melhores oportunidades, foi o Libertad que abriu o marcador ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos, aos 49 minutos, o veterano Roque Santa Cruz recebeu na entrada da área, girou e invadiu a área. O atacante de 40 anos driblou a dupla de zaga paranaense antes de finalizar cruzado na saída de Bento.

O gol animou o time paraguaio, que voltou melhor do intervalo. Logo aos nove minutos da etapa complementar, Roque Santa Cruz recebeu cruzamento de Merlini e testou no canto, obrigando Bento a fazer ótima defesa.

Aos 23 minutos, o Athletico respondeu com Vitor Roque, que arrancou pelo meio e soltou uma bomba. Martín Silva fez grande defesa.

Já aos 44 minutos, após o jogo esfriar um pouco, a equipe brasileira teve uma falta na intermediária. Khellven cruzou para a área, Rômulo antecipou a defesa paraguaia e desviou de cabeça. Martín Silva defendeu no reflexo, mas o atacante aproveitou o rebote e empatou o confronto. Assim, o Athletico-PR se classificou às quartas da Libertadores

LIBERTAD 1 x 1 ATHLETICO

ATHLETICO

Bento; Orejuela (Khellven), Pedro Henrique, Nicolás Hernández, Abner; Hugo Moura (Matheus Fernandes), Erick, David Terans (Vitor Bueno); Canobbio (Marcelo Cirino), Cuello e Vitor Roque (Rômulo)

Técnico: Luiz Felipe Scolari

LIBERTAD

Martín Silva; Piris, Viera, Barboza e Samudio; Marcelo Díaz (Campuzano), Caballero, Diego Gomez (Mendieta), Merlini (Bareiro) e Melgarejo; Roque Santa Cruz (Óscar Cardozo)

Técnico: Daniel Garnero

Local: Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção (PAR)

Data: 05 de julho de 2022, terça-feira

Árbitro: Andrés Cunha (URU)

Assistentes: Richard Trinidad (URU) e Andrés Nievas (URU)





VAR: Carlos Orbe (EQU)

Cartões amarelos: Abner, Vitor Roque, Pedro Henrique (Athletico-PR); Piris e Barboza (Libertad)

GOLS: Roque Santa Cruz, aos 49min do 1ºT; Rômulo, aos 46min do 2ºT