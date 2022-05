Athletico goleia o Caracas e avança às oitavas de final da Libertadores

O Athletico garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores nesta quinta-feira. Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Furacão venceu o Caracas, por 5 a 1, pela última rodada da fase de grupos da competição.

Com a vitória, a equipe de Felipão ficou em segundo lugar do Grupo B com 10 pontos. Enquanto o Caracas acabou eliminado na lanterna com seis pontos. O outro time classificado é o Libertad, que avançou na liderança, com a mesma pontuação.

O JOGO

Depois de desperdiçar uma oportunidade, Pablo aproveitou o passe de Abner e abriu o placar para o Athletico-PR aos 19 minutos da etapa inicial. O atacante limpou a marcação e finalizou no canto sem chance para Baroja. Na sequência, o Furacão ampliou. Cuello cruzou para Terans, que mandou para o gol, mas antes de entrar a bola ainda desviou em Pablo e parou no fundo da rede.

Melhor na partida, o rubro-negro conseguir fazer o terceiro antes do apito para o intervalo. Em contra-ataque de Pablo, Abner recebeu pela esquerda e cruzou na área para Christian, que pegou de primeira e estufou a rede.

O Caracas diminuiu o marcados aos 12. Torres cobrou falta na área e Rivero desviou de cabeça para marcar o primeiro dos visitantes. Minutos depois, Christian fez seu segundo gol no jogo, o quarto do Athletico-PR. Em jogada individual, o camisa 39 finalizou da entrada da área sem chance para Baroja. Na sequência foi a vez de Pedro Rocha deixar o dele. O atacante tabelou com Pablo e mandou para o gol para fechar a goleada da equipe paranaense.

ATHLETICO 5 X 1 CARACAS

ATHLETICO

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nicolás Hernández e Abner; Hugo Moura, Christian (Matheus Fernandes), Cuello e Hugo Moura (Erick); Cannobio (Pedro Rocha), Terans (Marlos) e Pablo

Técnico: Luiz Felipe Scolari

CARACAS

Baroja; Notaroberto, Rivillo, Osio e Rivero; Osei, Zambrano (Albizo), Rodríguez (Molina), Suárez, Torres (González) e Moreno

Técnico: Francesco Stifano

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 26 de maio de 2022, quinta-feira

Árbitro: Nicolas Lamolina (ARG)

Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo Gonzales (ARG)

Cartões amarelos: Carlos Suárez, Notaroberto (Caracas); Khellven (Athletico-PR)

GOLS: Pablo, aos 19, Terans, 21, e Christian, aos 45min do 1ºT; Rivero, aos 12, Pedro Rocha, 17, Christian, 25min do 2ºT