Athletico-PR supera Bragantino e sobe para 3º lugar no Brasileirão

O Athletico Paranaense venceu o Red Bull Bragantino por 4 a 2 na Arena da Baixada, em Curitiba, ultrapassou o Internacional e assumiu o terceiro lugar na classificação geral da série A do Campeonato Brasileiro. Após o triunfo na 14ª rodada, o Furacão chegou a 24 pontos, e está atrás apenas do Corinthians (25) e do líder Palmeiras (28). Já o Massa Bruta segue na 10ª posição, com 18 pontos.

Os donos da casa dominaram o primeiro tempo, abrindo vantagem de vantagem de 3 a 0. Logo aos quatro minutos, o volante Erick aproveitou o cruzamento de Vitor Bueno pela esquerda e cabeceou para o fundo da rede, deixando o goleiro Cleiton vendido. Na sequência, aos 15, veio o segundo do Furacão em nova jogada do meia Vitor Bueno: dentro da área ele cruzou, a zaga ainda cortou, mas a bola sobrou para Orejuela marcar. Seis minutos depois,foi a vez de Rômulo brilhar em jogada individual e marcar o terceiro: após roubar a bola, o atacante disparou do meio de campo até entrar na área e bater rasteiro. O goleiro Cleiton falhou e o Furacão foi para o intervalo com larga vantagem.

No segundo tempo, o Bragantino tentou mudar a história do jogo. Aos nove minutos, o goleiro Bento espalmou uma bola venenosa em cobrança direta de falta de Luan Cândido. A bola ainda sobrou para Hyoran, mas ele chutou por cima do gol. Aí quem acabou marcando foi o Furacão, que ampliou o placar para 4 a 0 com o volante Hugo Moura. Após contra-ataque, ele disparou uma bomba certeira de fora da área, sem chance para o goleiro Cleiton.

Mesmo atrás no placar, o Massa Bruta não esmoreceu e conseguiu mitigar o prejuízo. Aos 33 minutos, o Bragantino fez o primeiro: após receber passe de Miguel, o lateral esquerdo Luan bateu cruzado. Três minutos depois, Lucas Evangelista chutou reasteiro e fez o segundo do Bragantino. A equipe do interior paulista até tentou diminuir mais o placar, mas a vitória ficou mesmo com os donos da casa.

O próximo compromisso do Furacão será pelas oitavas de final da Copa Libertadores, jogando em casa – jogo de ida – contra o Libertad (Paraguai). Já o Bragantino folga a próxima semana e só volta a campo no dia 4 de julho, contra o Botafogo, no estádio Nabizão, pela 15ª rodada do Brasileirão.