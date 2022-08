Athletico tem gol anulado pelo VAR e empata com Estudiantes na Libertadores

Nesta quinta-feira, o Athletico empatou sem gols com o Estudiantes pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, na Arena da Baixada, em Curitiba. A equipe de Felipão chegou a abrir o placar, mas teve o gol anulado por impedimento na jogada, após checagem do VAR. Com esse resultado, quem vencer o segundo jogo, na Argentina, avançará às semifinais. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

O duelo de volta está marcado para a próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Argentina. Quem avançar enfrenta o vencedor do duelo entre Palmeiras e Atlético, que empataram por 2 a 2 na ida, no Mineirão, e decidem a vaga na quarta-feira, no Allianz Parque.

O JOGO

O Estudiantes ameaçou o gol do Furacão aos 16 minutos do primeiro tempo. Lollo mandou de cabeça e bento defendeu. Aos 23 minutos, o árbitro marcou uma penalidade para o Athletico, após a bola bater no braço de Godoy depois de uma cabeçada de Cuello. No entanto, verificando o VAR, o juiz anulou a marcação. Pouco depois, Khellven cobrou falta direto e Andújar fez boa defesa. Minutos depois, Cuello mandou na barreira e o goleiro salvou mais uma vez.

Na volta para a segunda etapa, os argentinos assustaram a defesa rubro-negra, com bom chute de fora da área, mas Bento estava atento e fez a defesa, mas o bandeirinha marcou impedimento. O Athletico então reagiu e conseguiu incomodar mais a defesa argentina. Pedro Henrique e Cittadini tentaram de cabeça, mas mandaram para fora. Depois, em cobrança de escanteio, Cuello mandou na área e Fernandinho mandou com perigo.

A equipe de Felipão chegou a abrir o placar aos 36. Khellven cruzou na medida para Thiago Heleno, que subiu de cabeça e mandou para o fundo do gol. No entanto, depois de mais uma intervenção do VAR, o árbitro anulou por impedimento. Na reta final, Khellven cobrou falta perigosa, mas não acertou o alvo.

ATHLETICO 0 X 0 ESTUDIANTES

ATHLETICO

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Hugo Moura (Léo Cittadini), Fernandinho e Terans (Alex Santana); Canobbio (Vitinho), Cuello (Rômulo) e Pablo (Vitor Roque)

Técnico: Felipão

ESTUDIANTES

Andújar; Godoy, Rogel, Morel, Lollo e Más; Castro, Zuqui (Nehuén Paz), Corcho Rodríguez e Piatti (Rollheiser); Mauro Méndez (Mateo Pellegrino)

Técnico: Ricardo Zielinski

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 4 de agosto de 2022, quinta-feira

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)





Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Julio Bascuñan (CHI)

Cartões amarelos: Fernandinho e Hugo Moura (Athletico); Castro, Más e Rogel (Estudiantes)