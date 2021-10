Atiradores do Tiro de Guerra 06.025 de Itamaraju conclui curso de tratorista

Sociedade



Publicado em 8 de out de 2021 e atualizado às 15:29

No período de 4 a 7 de outubro, atiradores do Tiro Guerra 06-025, realizaram o curso de operador de máquinas agrícolas (trator), coordenado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).

O curso, com graduação de 40 horas, visa capacitar os jovens para o mercado de trabalho do agronegócio – principal setor econômico da região.

Além da prática da condução do trator, preparando a área para o plantio, a atividade envolveu instrução de segurança durante a operação, seus implementos, classificação de máquinas, mecânica, correção de panes, manutenção preliminar e regulagem dos equipamentos.

A Prefeitura de Itamaraju, por meio da Secretaria de Agricultura, representada pelo Secretário Ivan Favarato Filho, contribuiu significativamente para a realização da qualificação dos atiradores, disponibilizando o trator e equipamentos para apoiar a atividade.

Ao fim do curso, o secretário e representantes do SENAR foram até o Tiro de Guerra parabenizar os concludentes do curso, ressaltando que durante o ano de instrução esse é o terceiro curso de capacitação profissional realizado pelos atiradores, sempre contando com apoio da gestão municipal e instituições parceiras/Senar.

A área de operação foi cedida pela Fazenda Brozon, sendo possível a execução das aulas práticas proporcionando o manejo do solo.

O 1º Sgt Jermesson, Chefe de Instrução, destaca que a iniciativa está baseada na razão de existir do Tiro de Guerra, de sorte que, além de propiciar a prestação do serviço militar inicial, deve-se contribuir para estimular a interiorização e evitar o êxodo rural.

ASCOM – PMI /TG 06.025