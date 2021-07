Atiradores do Tiro de Guerra 06 – 025 de Itamaraju, realizam devolução de dinheiro e documentos perdidos por morador do município

Destaque



Publicado em 8 de jul de 2021 e atualizado às 23:24

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

Na última sexta-feira 02 de julho de 2021, atiradores do Tiro de Guerra de Itamaraju, realizavam deslocamento para uma aldeia indígena pertencente ao município citado, para desenvolverem atividades sociais, e se depararam com diversas cédulas de dinheiro espalhadas na BR 101, próximo do local de destino.

Ao pararem para averiguar a real situação também foram encontrados documentos pessoais do possível proprietário dos pertences, de imediato os atiradores comunicaram ao Chefe de Instrução 1º SGT EB Jermesssom Odely, onde uma mobilização foi feita nas redes sociais com intuito de encontrar o responsável pelos pertences.

A nobre missão foi bem-sucedida e o itamarajuense JOSIVAL APRÍGIO DOS SANTOS, foi localizado pelos atiradores sendo feita a entrega da quantia de dinheiro encontrada (390 reais), e documentos pessoais.

Diante da oportunidade o Sr Josival Aprígio dos Santos, conheceu as intalações do Tiro de Guerra de Itamaraju, e agradeceu aos militares pelo gesto de honestidade e sobretudo a vontade de fazer o próximo – predicados cada vez mais em desuso em nossa sociedade.

Tiro de Guerra 06 – 025 de Itamaraju

O Guardião do Monte Pescoço