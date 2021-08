Atividade física ajuda a amenizar os sintomas da menopausa

Bem estar



Publicado em 29 de ago de 2021 e atualizado às 21:16

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

A menopausa é um processo natural e inevitável na vida das mulheres. A chegada dessa fase, marcada pela última menstruação e interrupção da produção dos hormônios femininos, é motivo de preocupação para as mulheres, pois o corpo sofre várias mudanças hormonais que causam desconfortos.

Quando as mulheres chegam perto dos 50 anos, em média, o corpo delas vivencia um movimento típico da menopausa: a queda de dois hormônios importantes.

O estrogênio, que regula a menstruação, promove a fixação do cálcio nos ossos e está por trás das características do corpo da mulher; e a progesterona, que é quem preparava o terreno para a gravidez. Essas mudanças provocam alguns efeitos colaterais, como redução do metabolismo, oscilação do humor, ganho de peso e maior risco de osteoporose. Para amenizar a baixa na produção desses hormônios, especialistas recomendam a prática de algum tipo de atividade física.

O exercício alivia os sintomas dessa fase e previne problemas de saúde comuns no período. “A recomendação é realizar pelo menos 30 minutos de exercícios aeróbicos por dia. Ande de bicicleta, use a máquina do elíptico na academia, faça natação, pilates, ou caminhe, desde que a atividade física não fique de lado”, explica Danillo Santana, Coordenador Geral da Rede Alpha Fitness. Levando em conta que muitas mulheres não podem ou não querem realizar terapia hormonal como saída para controlar os sintomas da menopausa, o exercício físico é excelente para aliviar a pressão dos desconfortos.

Acredita-se que o ideal seja a associação de exercícios resistidos (musculação) com exercícios de impacto para obter o benefício. “Todo exercício é válido para manter a saúde e a densidade da massa óssea. A prática frequente de exercícios físicos minimiza o envelhecimento arterial, diminui o risco de hipertensão, melhora o colesterol e diminui o tecido adiposo (gordura)”, finaliza Danillo.