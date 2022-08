Atletas do Cruzeiro convocam torcedores para duelo em Brasília

Líder da Série B, o Cruzeiro estará em Brasília no próximo dia 13 de agosto para enfrentar a Chapecoense na Arena BRB Mané Garrincha, jogo que o Metrópoles traz para a capital.

Como mandante do duelo, a Raposa deseja se sentir em casa e quer ver seu torcedor nas arquibancadas empurrando o time para mais uma vitória. Dessa forma, alguns jogadores da equipe mineira têm feito vídeos especialmente para o Metrópoles, convocando os cruzeirenses da capital. Confira, abaixo, as chamadas de Matheus Bidu, Chay e Edu.

Ingressos:

Os ingressos podem ser adquiridos on-line. Para comprar basta clicar aqui.

Os setores disponíveis no estádio para compra são as cadeiras inferiores e o hospitality. O primeiro setor tem uma proximidade maior com o gramado, enquanto a outra área conta com assentos estofados, banheiros e bares mais exclusivos e próximo ao setor de arquibancada.

Confira os valores:

Arquibancada inferior (meia): R$ 90

Meia-entrada com a doação de 1kg de alimento não perecível

Arquibancada inferior (inteira): R$ 180

Hospitality (meia): R$ 120

Meia-entrada com a doação de 1 kg de alimento não perecível

Hospitality (inteira): R$ 240

Além da venda on-line, o torcedor pode adquirir os ingressos nos seguintes pontos:

Globo Esporte Taguatinga Centro (venda em dinheiro e cartão)

Quadra C 9 Lote 07 Taguatinga Centro, Brasília – DF

Horário: Das 9h às 18h30

