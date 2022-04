Atlético 1 x 1 América: veja os gols do clássico mineiro pela Libertadores

Atlético e América empataram por 1 a 1 no primeiro clássico mineiro da história da Copa Libertadores. A partida, realizada no Mineirão, contou com gols de Felipe Azevedo, para o Coelho, e Ademir, para o Atlético. As duas equipes fazem parte do Grupo D do torneio.

Situação do Grupo D após o empate entre Atlético e América

O Atlético está na liderança do Grupo D da Libertadores, com quatro pontos em dois jogos. Independiente del Valle (2º) e Deportes Tolima (3º) contam com três pontos. A equipe equatoriana é vice-líder pois conta com vantagem no saldo de gols. Já o América é o lanterna da chave, com apenas um ponto conquistado.