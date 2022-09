Atlético continua no top 10 de melhores clubes do mundo mesmo em má fase

Mesmo em má fase, o Atlético continua no top 10 dos melhores clubes do mundo segundo avaliação da Federação Internacional de Estatística e História do Futebol (IFFHS). A organização divulgou nesta semana o ranking de setembro (veja os primeiros colocados na galeria abaixo).

O Galo é o oitavo colocado, com 257 pontos. Em agosto, o time alvinegro ocupava a quinta colocação. Os maus resultados, portanto, provocaram a queda, mas não tiraram o clube do top 10.

Em fevereiro, o Atlético chegou a liderar o ranking, que pontua o desempenho recente de equipes pelo mundo. O Galo vive fase irregular e ocupa a sétima posição do Campeonato Brasileiro.

O primeiro colocado da lista é o Palmeiras, que, apesar de ter sido eliminado na semifinal da Copa Libertadores, lidera com folga o Brasileirão.

Flamengo (segundo colocado) e Athletico-PR (sexto) são os outros brasileiros da lista.

Completam o top 10: Liverpool (3º), Chelsea (4º), Real Madrid (5º), Manchester City (7º), Rangers (9º) e Ajax (10º).