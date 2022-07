Atlético de Madrid acerta a contratação de Witsel, ex-Borussia Dortmund

O Atlético de Madrid anunciou a contratação do meia Axel Witsel nesta quarta-feira. O jogador, que estava no Borussia Dortmund, assinou por uma temporada.

O médio belga deu os primeiros passos no futebol no Standard Liège, clube belga. Seu bom desempenho ao longo dos períodos chamou atenção do Benfica, que o contratou na temporada 2011/12. Depois, passou pelo Zenit, da Rússia, e Tianjin Tianhai, da China.

Em 2018, firmou acordo com Borussia Dortmund, onde se tornou um pilar fundamental da equipe alemã. Ao todo, pelo time, disputou 145 jogos.

No currículo, entre suas conquistas estão duas Supertaças da Bélgica (2008/09 e 2009/10), Taça da Liga (2011/12), Premier League da Rússia (2015), Taça da Alemanha (2020/21) e uma Supertaça da Alemanha (2019/20). Em 2008 foi reconhecido como o melhor jogador de futebol da Bélgica.