Atlético de Madrid anuncia contratação do argentino Nahuel Molina

O Atlético de Madrid anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do lateral direito Nahuel Molina, que pertencia ao Udinese, da Itália. O argentino de 24 anos assinou com o clube espanhol por cinco temporadas, até 2027.

A principal característica do lateral argentino é a possibilidade de jogar em ambos os lados, além do equilíbrio entre suas habilidades defensivas e sua capacidade de se lançar ao ataque. Nos últimos dois anos, Molina esteve no Udinese, equipe em que somou 68 aparições, com dez gols e sete assistências. Antes de chegar à Europa, o argentino colecionou passagens por clubes de seu país e jogou pelo Boca Juniors, Defensa y Justicia e Rosario Central.

Titularidade na Seleção

Por sua Seleção nacional, Nahuel Molina estreou em junho de 2021, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra o Chile. Na Copa América , vencida pela Argentina, o jogador saiu jogando em três das sete partidas. Desde então, o lateral tem sido titular absoluto e ficou fora de apenas dois duelos com a equipe comandada por Lionel Scaloni.

O jogador passou por exames médicos e já treina com o elenco do Atlético de Madrid. A próxima partida dos espanhóis será neste sábado (30), às 8h35 (de Brasília), contra o Manchester United. O confronto amistoso será no Ullevaal Stadion, em Oslo, capital da Noruega.