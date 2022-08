Atlético de Madrid bate Valencia e vence a segunda no Campeonato Espanhol

Com o resultado, o Atlético de Madrid chega agora aos sete pontos conquistados em três partidas disputadas pelo Campeonato Espanhol. Assim, o clube é o sexto colocado da classificação. Enquanto isso, o Valencia aparece no 14º posto, com apenas três pontos. Pela próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid terá pela frente a Real Sociedad, fora de casa, às 13h30 (de Brasília) do próximo sábado. Já o Valencia, no domingo, enfrenta o Getafe, em casa, às 16h. O Atlético de Madrid conseguiu bom resultado na tarde desta segunda-feira, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. No Estádio Mestalla, a equipe de Diego Simeone contou com gol do francês Antoine Griezmann para vencer o Valencia por 1 a 0.

No primeiro tempo, a equipe da casa chegou a abrir o placar com gol de Yunus Musah, mas o VAR viu irregularidade no lance e, desta forma, o placar se manteve no zero.

Assim ficou até os 21 minutos do segundo tempo. Griezmann, que tinha saído do banco de reservas há pouco, recebeu boa bola de Lemar, após ótima arrancada pelo meio-campo. Com a bola pela direita da grande área, o atacante dominou e bateu, antes de entrar, ainda houve desvio, para tirar quaisquer chances de defesa. GOLEADA

Em outra partida da La Liga nesta segunda-feira, o Athletic Bilbao venceu o Cádiz, fora de casa, por 4 a 0. Iñaki Willians, Gorka Guruzeta (duas vezes) e Álex Berenguer foram os artilheiros da tarde. Desta forma, o Bibao é o quarto colocado com sete pontos, enquanto o Cádiz é lanterna, ainda sem pontuar.