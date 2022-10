Atlético de Madrid derrota Athletic Bilbao em confronto direto no Espanhol

Em um confronto direto pelas primeiras posições na tabela do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid visitou o Athletic Bilbao no Estádio de San Mamés, neste sábado, e saiu vitorioso. Pela nona rodada da competição, a equipe visitante venceu por 1 a 0, com um gol do francês Antoine Griezmann.

A equipe de Madrid assumiu a terceira colocação da competição com a vitória de hoje, mas ainda pode ser ultrapassado neste final de semana. Com 19 pontos, o Atlético de Madrid fica a três do vice-líder Real Madrid, que ainda não jogou nesta rodada e enfrenta o Barcelona neste domingo. Seu próximo compromisso será nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), contra o Rayo Vallecano, no Estádio Cívitas Metropolitano.

O Athletic Bilbao teve sua sequência de quatro jogos sem perder encerrada e fica na quarta colocação, com 17 pontos. Assim como seu adversário, ainda pode perder algumas posições até o final da rodada. A equipe volta a campo também na terça-feira, às 15h, para enfrentar o Getafe fora de casa, no Estádio Alfonso Pérez.

Emoção até o final

O primeiro tempo terminou empatado, sem gols. O Atlético de Madrid chegou a balançar as redes logo aos 9 minutos de jogo, quando Álvaro Morata recebeu um lançamento, dividiu com o zagueiro e saiu de cara para a meta. O espanhol driblou o goleiro e marcou, porém o árbitro, com o auxílio do VAR, marcou uma falta na dividida com o primeiro defensor e anulou a jogada.

O gol que abriu o placar foi marcado logo depois da volta do intervalo. Com 1 minuto da segunda etapa, o Atlético de Madrid cobrou uma falta e iniciou a troca de passes que terminaria no pé de Morata. O atacante carregou para a linha de fundo e tocou rasteiro para a entrada da área. O francês Antoine Griezmann bateu de primeira no contrapé do goleiro e marcou o único gol do jogo.

Na reta final, o goleiro Ivo Grbic, que entrou no segundo tempo no lugar de Oblak, do Atlético de Madrid, fez grandes defesas que impediram o empate do Athletic Bilbao. Aos 43 minutos, os visitantes ainda tomaram um grande susto. Após um rebote de Ivo Grbic, os donos da casa chutaram para o gol e a bola bateu no zagueiro. O árbitro assinalou pênalti por um suposto toque de mão. Para alívio da equipe de Madrid, o VAR entrou em ação novamente e atestou que o defensor havia cortado o chute com o rosto, anulando a penalidade.

Já nos acréscimos, aos 51, o Athletic Bilbao chegou na área e Álex Berenguer cruzou rasteiro para a segunda trave. Raúl García chegou batendo para o gol, mas parou no lateral Reinildo, que se jogou na bola e impediu o empate. Com 10 minutos de acréscimos, o árbitro apitou o final do jogo e concretizou a vitória do Atlético de Madrid.

Confira outros resultados do Campeonato Espanhol deste sábado:

Girona 1 x 1 Cádiz

Valencia 2 x 2 Elche

Mallorca 0 x 1 Sevilla.