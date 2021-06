Atlético de Madrid está próximo da contratação de Rodrigo Muniz

Futebol



O Atlético de Madrid está próximo de acertar a contratação do atacante Rodrigo Muniz, do Flamengo, segundo o jornal “Marca”. A ideia de Diego Simeone é que na próxima temporada o jovem de 20 anos atue por um outro clube da La Liga por empréstimo para que os colchoneros acompanhem a progressão do centroavante.

As informações do diário indicam que o camisa 43 conversa com o lateral esquerdo Filipe Luis sobre a possibilidade e que o veterano já falou sobre tudo relativo ao clube alvirrubro. O ala canhoto atuou por oito temporadas pela equipe espanhola e conquistou seis troféus.

A contratação deve seguir a mesma linha da chegada do jogador Marcos Paulo, ex-ponta do Fluminense. Neste caso, o atacante já assinou seu contrato com o Atlético, mas não sabe se seguirá na equipe principal em sua primeira temporada. Caso Vitolo saia, há chances do jovem seguir no time de Simeone, mas o atleta também é alvo de Osasuna e Cádiz.

Os dirigentes colchoneros levam algum tempo observando o mercado brasileiro em busca de um jovem que se encaixe nos padrões esportivos e econômicos do clube. O nome de Kaio Jorge, do Santos, também foi cogitado, mas Muniz é a prioridade. O jovem do Flamengo também já parou de negociar com outras equipes por conta do sonho de vestir a camisa colchonera.

