Atlético de Madrid mira Lautaro para repor possível saída de Suárez

O Atlético de Madrid já definiu seu alvo para repor a provável saída do atacante Luis Suárez, que terá seu vínculo encerrado no final desta temporada. Trata-se do argentino Lautaro Martínez, da Inter de Milão, segundo informações do Mundo Deportivo.

Os espanhóis possuem uma lista com vastas opções para a posição. O uruguaio Darwin Nuñez, do Benfica, e o meia-atacante Paulo Dybala, em fim de contrato com a Juventus, agradam, mas o técnico Diego Simeone teria a “obsessão” em contar com Lautaro.

O periódico recorda que o clube já esteve próximo de contratar o jogador, quando o mesmo ainda estava no Racing. No entanto, os italianos atravessaram o negócio e assinaram com o atleta.

De acordo com La Gazzetta dello Sport, a Internazionale já teria definido o preço do atacante. Segundo o jornal, os interessados precisariam desembolsar cerca de 70 milhões de euros (R$ 356 milhões) para concluir a transação. No momento, Lautaro é alvo de interesse da equipe colchonera e de vários times do futebol inglês.

Apesar do desejo do argentino em permanecer no clube, a Inter planeja reduzir os salários de seus jogadores para a próxima temporada em 15%. Atrelado a isso, a saída de Lautaro estaria sendo planejada pelos italianos.