Atlético de Madrid muda nome de estádio e anuncia construção de novo CT

O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, anunciou nesta terça-feira que o estádio do clube passará a se chamar Civitas Metropolitano, após um acordo de patrocínio com empresa do ramo imobiliário.

Cerezo oficializou o novo nome em um evento de apresentação do projeto de construção de um novo centro de treinamento para o Atlético no entorno do estádio.

A mudança de nome do Metropolitano ocorre após o fim do acordo com o grupo chinês Wanda, cuja marca batizava até agora a casa do time ‘colchonero’.

O acordo para o novo nome vai até 2027, e a imobiliária será a “patrocinadora principal de sustentabilidade do Atlético de Madrid para os próximos dez anos”, afirmou o dirigente.

Cerezo também informou que o novo CT oferecerá serviços tanto ao clube como à cidade.

O projeto “se dá sobre um milhão de metros quadrados e um investimento de mais de 200 milhões de euros”, disse o prefeito de Madri, José Luis Martínez Almeida.

“Isso vai permitir que tanto o Atlético de Madrid tenha um centro de alto rendimento e uma cidade esportiva extraordinária, como também que todos os madrilenhos possam dispor de instalações esportivas incomparáveis”, acrescentou Almeida.

O projeto inclui um estádio de atletismo, dois campos de futebol e outro de society, assim como várias quadras para esportes como basquete e handebol para uso municipal.

Miniestádio para o Atlético de Madrid

O Atlético contará com um novo centro de alto rendimento, assim como um miniestádio com capacidade para 6 mil espectadores, destinado aos jogos do time feminino do time B.

Também serão construídas instalações para prática de escalada, uma praia e piscina com ondas artificiais para surfe e um hotel.

“O prazo de execução da obra é de três a quatro anos”, afirmou o presidente da Civitas, Alejandro Ayala, cuja empresa será responsável pela iniciativa.