Atlético de Madrid vence e tira invencibilidade do United na pré-temporada

Manchester United e Atlético de Madrid se enfrentaram, neste sábado, em um amistoso de pré-temporada. O duelo no Ullevaal Stadium, na Noruega, terminou em vitórias dos espanhóis, por 1 a 0, com gol de João Felix.

Este foi o quinto amistoso do United antes de começar a temporada oficial. Os Red Devils seguiam invictos, com quatro vitórias e um empate.

Novamente, Cristiano Ronaldo não esteve presente entre os relacionados e ainda vive indefinições na sua carreira. No entanto, os torcedores que pedem a permanência do jogador no elenco podem ter um clima de esperança.

Em uma publicação no Instagram, o português escreveu nos comentários “Domingo o rei joga”. No próximo fim de semana, o United encara o Rayo Vallecano, em Old Trafford.

Já o Atlético fez sua segunda partida de pré-temporada. No duelo anterior, os comandados de Simeone empataram diante o Numancia, da terceira divisão espanhola.