Atlético e Flamengo estão entre os times com maiores folhas no mundo; veja

O Atlético é o 36º clube do mundo com maior folha de pagamento. O levantamento foi feito com base no site Capology, especialista nesse segmento no futebol internacional, e em informações do colunista Jorge Nicola, do Superesportes.

Quem lidera o ranking salarial é o PSG, com R$ 2,2 bilhões por ano, seguido do Barcelona (R$ 1,6 bilhão), Real Madrid (R$ 1,4 bilhão), Bayern de Munique (R$ 1,4 bilhão) e Manchester United (R$ 1,3 bilhão). Os números são do Capology.

Veja a lista das 15 primeiras equipes com maiores salários na galeria abaixo:

Superesportes já noticiou, via a O Galo tem folha salarial de R$ 20 milhões por mês, conforme ojá noticiou, via a Coluna do Nicola . Esse valor multiplicado por doze, além do 13º vencimento chega a R$ 260 milhões. Palmeiras e Corinthians têm pagamentos anuais semelhantes ao do clube mineiro.

No Brasil, o Flamengo lidera a lista de folhas salariais, com R$ 390 milhões por ano. Vale destacar que os números são sempre aproximados, pois os clubes preferem não revelar os valores exatos antes das publicações dos balanços financeiros.

Sul-americanos

Capology. Clube que era o terror dos brasileiros até há poucos anos, o Boca Juniors tem folha de R$ 118 milhões por ano. Em relação aos clubes sul-americanos, a desproporção com os brasileiros é gigantesca, segundo dados do. Clube que era o terror dos brasileiros até há poucos anos, o Boca Juniors tem folha de R$ 118 milhões por ano. Maior rival dos bosteros, o River Plate tem um valor um pouco maior: R$ 136 milhões. Semifinalista da Copa Libertadores, o Vélez banca de vencimentos R$ 74 milhões por temporada.

América e Cruzeiro

Na pior crise de sua história, o Cruzeiro hoje tem vencimentos de cerca de R$ 39 milhões ao ano. Para a próxima temporada, o time celeste terá aumento substancial e passará para R$ 78 milhões. Muito abaixo dos principais clubes da Série A, mas bem acima do América, que gasta hoje cerca de R$ 4 milhões por mês (R$ 52 milhões por ano).