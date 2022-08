Atlético eliminado pelo Palmeiras: veja os memes da Libertadores

A internet não perdoou a eliminação do Atlético para o Palmeiras nas quartas de final da Copa Libertadores. Nessa quarta-feira (10), o Galo padeceu diante do Verdão nos pênaltis (6 a 5), após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, no Allianz Parque.

Esta foi a segunda temporada seguida em que o time mineiro foi eliminado pelo rival paulista na Libertadores. Em 2021, o Palmeiras tirou o Atlético nas semifinais do torneio sul-americano.

Após mais uma queda no mata-mata, o Galo passa a ter apenas a Série A do Brasileirão para o restante da temporada. O time alvinegro está na sétima posição da tabela, com 21 pontos.