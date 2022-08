Atlético? Fla? Palmeiras? Casas de aposta apontam favorito na Libertadores

Começa na noite desta terça-feira a disputa das quartas de final da Copa Libertadores. Antes do início dos confrontos, o Superesportes apresenta as cotações das casas de apostas para os favoritos ao título nesta temporada – veja abaixo.

O Flamengo é o grande favorito ao título, seguido por Palmeiras, Atlético e Corinthians. Curiosamente, os quatro times fazem dois confrontos das quartas: o Rubro-Negro joga contra o Timão, enquanto o Galo encara o Alviverde.

A Bet365 paga odd 3.50 para o título do Flamengo. Para a conquista do Flamengo, a odd é 4.00, enquanto o pagamento ao Galo é 5.00.

Na Pinnacle, as odds estão mais equilibradas entre Flamengo e Palmeiras. A cotação do time carioca é 3.47, contra 3.88 da equipe paulista. A casa paga 5.11 no título do Galo.

Já a avaliação da Betano, patrocinadora máster do Atlético, é de chance igual de título para Flamengo e Palmeiras. Os dois times têm odd 3.50, contra 4.25 do Galo.