Atlético-GO bate Nacional-URU pela Sul-Americana em estreia de Luis Suárez

Nesta terça-feira, na volta do atacante Luis Suárez ao Nacional-URU, o Atlético-GO saiu na frente por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. No Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, Luiz Fernando marcou o gol que deu a vitória por 1 a 0 para o Dragão. Com isso, a equipe goianiense vai com a vantagem para o jogo de volta, que será no Antônio Accioly, na próxima terça-feira.

A equipe goianiense volta a campo neste sábado para enfrentar o Bragantino, pela 21ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam às 19h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly. Enquanto isso o Nacional-URU tem compromisso com o Rentistas, já na sexta-feira, às 20h, pelo Campeonato Uruguaio.

O JOGO

Depois de um começo orno, o Nacional teve sua primeira chegada as 16 minutos com chute de fora da área de Fagúndez, que viu Ronaldo defender. Depois, o goleiro salvou mais uma vez. Com cores no ombro, o goleiro do Dragão precisou ser substituído após a defesa. O Atlético-GO respondeu logo depois. Léo Pereira cruzou na medida para Luiz Fernando, que cabeceou ao gol, aos 23. Na reta final, Renan defendeu o chute de Zabala, que desviou na defesa goianiense.

Aos oito minutos do segundo tempo, Carballo finalizou de fora da área e Renan fez boa defesa, evitando o gol de empate. A equipe uruguaia levou perigo aos 18. Em cobrança de falta, ajeitou para Cándido, que mandou uma bomba no travessão e ainda contou com um toque de Renan. Por volta dos 28 minutos, o técnico Repetto promoveu a reestreia de Luís Suárez, que retornou ao clube após 16 anos.

O Nacional chegou a arriscar um pouco mais, porém, não conseguiu passar pela defesa do Dragão. Suárez cobrou falta, mas mandou para fora. Pouco depois, o camisa 9 deu bom cruzamento para Ramírez, que finalizou na trave. OS uruguaios seguiram pressionando na reta final, mas não teve sucesso para igualar o marcador.

NACIONAL-URU 0 X 1 ATLÉTICO-GO

NACIONAL-URU

Sergio Rochet; Lozano (Otormín), Léo Coelho, Marichal, Cándido (José Rodríguez); Rodríguez (Ramírez), Carballo, Trezza (Ocampo), Zabala; Fagúndez (Suárez) e Gigliotti

Técnico: Pablo Repetto

ATLÉTICO-GO

Ronaldo (Renan); Hayner, Wanderson, Klaus, Arthur Henrique (Jefferson); Baralhas, Edson, Jorginho (Marlon Freitas); Léo Pereira (Wellington Rato), Luiz Fernando e Churín (Peglow)

Técnico: Jorginho

Local: Estádio Gran Parque Central, Montevidéu (URU)

Data: 02 de agosto de 2022, terça-feira

Árbitro: Eber Aquino (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo e José Cuevas (PAR)

Cartões amarelos: Marichal (Nacional); Léo Pereira, Churín, Edson Fernando, Baralhas, Jorginho, Hayner (Atlético-GO)

GOL: Luiz Fernando, aos 23min do 1ºT