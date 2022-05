Atlético-GO busca empate fora de casa contra LDU e avança na Sul-Americana

O Atlético-GO avançou de fase na Sul-Americana. Nesta terça-feira, o time empatou por 1 a 1 fora de casa, contra a LDU e garantiu a vaga na fase de mata-mata. O Dragão saiu atrás ainda no primeiro tempo, mas buscou o resultado com Baralhas no segundo tempo e confirmou a liderança do Grupo F.

Agora, o Atlético-GO encara o Internacional na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

A LDU fez valer o fator casa e, aos 15 minutos do primeiro tempo, abriu o placar. Hoyos ficou com a bola dentro da área e acertou belo chute cruzado, no ângulo, para colocar o time na frente.

Precisando pelo menos do empate, Jorginho ousou e fez duas alterações no Atlético-GO ainda na primeira etapa. Shaylon saiu para a entrada de Airton e Churín entrou na vaga de Léo Pereira. O time até conseguiu subir de produção, mas as chances não foram muito perigosas. Assim, o primeiro tempo acabou com os equatorianos na frente do placar.

O Dragão voltou do intervalo querendo o empate. Logo nos primeiros dois minutos, Airton teve boa chance e Ayala, da LDU, quase marcou contra.

A pressão deu resultado e, aos 19 minutos, Baralhas aproveitou cobrança de escanteio para desviar e balançar as redes. Gol de empate e gol importante para o Atlético-GO.

O empate servia apenas aos brasileiros e, com isso, a LDU voltou a buscar o ataque. Do outro lado, no entanto, o Atlético-GO aproveitou para cozinhar o jogo e administrar bem o resultado.

O jogo passou a pegar fogo nos minutos finais. Aos 37 minutos da segunda etapa, Molin quase marcou de cabeça, mas Ronaldo fez grande defesa para manter o empate no placar. Os equatorianos fizeram uma blitz em busca da vitória, mas o time brasileiro se segurou até os minutos finais e, assim, garantiu a classificação.