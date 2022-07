Atlético-GO derrota o Olimpia nos pênaltis e se classifica na Sul-Americana

O Atlético-GO se classificou de forma emocionante para as quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira, diante do Olimpia, do Paraguai. Após perder no jogo de ida, fora de casa, o Dragão venceu por 2 a 0 no Serra Dourada e levou o duelo para os pênaltis. Nas cobranças, vitória por 5 a 3 para carimbar a vaga. O adversário do rubro-negro na próxima fase será o Nacional, do Uruguai.

Agora, o time goiano volta seu foco para o Campeonato Brasileiro. No domingo, o Dragão encara o Santos fora de casa, às 18h (de Brasília). O time é o 16º colocado, com 17 pontos, e busca se afastar da zona de rebaixamento.

O JOGO

Com a bola rolando, o Atlético-GO precisou de apenas seis minutos para sair da desvantagem. Aos quatro minutos, Churín aproveitou escanteio cobrado por Airton e abriu o placar para o time da casa. Dois minutos depois, Airton marcou um golaço após fazer fila pelo lado direito de ataque. Tudo igual no agregado.

Ainda no primeiro tempo, o Dragão fez o terceiro gol com Marlon Freitas, que balançou as redes após escanteio. A arbitragem, no entanto, anulou o lance por impedimento. O time da casa ainda passou perto com Shaylon e Airton, mas foi para o intervalo sem marcar outros gols.

Na volta para a segunda etapa, o jogo ficou mais pegado e, com isso, teve menos chances de perigo. A primeira veio aos 15 minutos, novamente com Marlon Freitas, mas Olveira fez a defesa. O volante voltou a levar perigo aos 24, para nova defesa do goleiro. O placar não foi alterado, o que levou a decisão para os pênaltis.

Pênaltis

Nas penalidades, deu Atlético-GO. Wellington Rato, Baralhas, Shaylon, Rickson – que entrou só para cobrar o pênalti – e Marlon Freitas marcaram para o time brasileiro, enquanto Ronaldo pegou a cobrança de Quintana para classificar o Dragão por 5 a 3.

Coube ao capitão Marlon Freitas cobrar o penal decisivo. Os paraguaios sequer puderam chutar o quinto pênalti.

ATLÉTICO-GO 2 (5) x 0 (3) OLIMPIA

ATLÉTICO-GO

Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas e Shaylon; Airton (Léo Pereira) (Rickson), Diego Churín (Luiz Fernando) e Wellington Rato

Técnico: Jorginho

OLIMPIA

Olveira; Otálvaro (Salazar), Salcedo, Zárate e Torres (Gamarra); Silva, Quintana, Ortiz e Cardozo; Recalde (Paiva) e Derlis González

Técnico: Julio César Cáceres

Local: Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data: 7 de julho de 2022 (quinta-feira)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)





Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Sebastian Vela (COL)

VAR: Julio Bascuñán (CHI)

Cartões amarelos: Airton (ACG)

GOLS: Churín, aos 4, e Airton, aos 6min do 1ºT