Atlético-GO goleia a LDU em casa na estreia pela Copa Sul-Americana

Nesta terça-feira, o Atlético-GO estreou na Copa Sul-Americana diante da LDU, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão venceu por 4 a 0 e somou os primeiros três pontos no grupo F. Os gols do triunfo foram marcados por Jorginho, Shaylon, Hayner e Rickson.

O Dragão volta a campo no sábado para enfrentar o Flamengo, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A LDU, por sua vez, tem o próximo compromisso no domingo pelo Campeonato Equatoriano contra o Cumbayá. O JOGO

O Atlético começou o jogo em cima do adversário e levou perigo logo aos 10 minutos. O volante Marlon Freitas foi quem quase abriu o placar. Primeiro ficou com a sobra, mas parou na defesa de Falcón. Depois, cabeceou próximo à trave. Aos pousos, a LDU foi tentando encontrar espaços mas só assustou Luan Polli aos 36 em um cabeceio de Caicedo, após cobrança de escanteio.

Três minutos depois, os mandantes responderam com Jorginho, que recebeu de Shaylon e bateu para o gol. No entanto, Falcón fez a defesa.

De volta ao segundo tempo, o Dragão seguiu firme em busca do primeiro gol. Aos 10, Shaylon recebeu de Marlon Freitas e mandou na trave. Jorginho teve uma sequência boa de oportunidades e na segunda vez balançou a rede. Wellington Rato fez boa jogada e tocou para o camisa 10 abrir o placar.

Aos 31, Shaylon ampliou. Ele recebeu bom cruzamento de Jorginho na área e marcou para a equipe goianiense. Dez minutos depois, Hayner fez o terceiro após jogada ensaiada. Já nos acréscimos, Rickson fez o quarto para fechar a goleada.