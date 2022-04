Atlético-GO marca no início e vence o Defensa y Justicia pela Sul-Americana

O Atlético-GO venceu mais uma pela Copa Sul-Americana. Jogando fora de casa, contra o Defensa y Justicia, o Dragão saiu na frente logo no começo da partida e conseguiu manter a vitória por 1 a 0 até o fim do jogo.

Com o placar, o Atlético-GO se isola na liderança do Grupo F e se coloca em situação muito positiva neste início de competição.

No próximo domingo, às 18 horas (de Brasília), o Dragão enfrenta o Bragantino fora de casa pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O JOGO

O Atlético-GO precisou de somente oito minutos para abrir o placar. Após bela jogada individual, Dudu invadiu a área pela direita e cruzou para Wellington Rato chegar de trás e empurrar para o fundo das redes.

Com o placar aberto a favor dos visitantes, o Defensa y Justicia se lançou ao ataque, mas encontrou um jogo difícil. A melhor chance dos argentinos veio aos 37 minutos do primeiro tempo, quando Merentiel cabeceou bola na trave. O primeiro tempo, porém, terminou com vitória brasileira.

Na segunda etapa, o Defensa y Justicia começou pressionando bastante. O time da casa levou perigo aos três minutos, com Rotondi e aos sete com Merentiel.

O jogo seguiu nesse ritmo até o fim, as o Dragão se defendeu bem e não sofreu nenhum gol. Com isso, o placar não sofreu novas alterações e, assim, o Atlético-GO conquistou a vitória na Argentina.