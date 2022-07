Atlético-GO perde para o Olimpia e sai atrás nas oitavas da Sul-Americana

Pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Atlético-GO visitou o Olimpia na noite desta quinta-feira e perdeu por 2 a 0. Os gols do jogo ocorrido no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, foram marcados por Derlis González, ex-Santos, e Alejandro Silva.

Assim, o clube brasileiro saiu atrás na disputa pela vaga nas quartas. O Dragão precisa vencer por três gols de diferença para conseguir a classificação ou, pelo menos, conseguir uma vantagem de dois gols para levar a decisão para as penalidades máximas. Qualquer outro resultado coloca o clube paraguaio na fase seguinte da competição.

O confronto da volta está marcado para a próxima quinta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Serra Dourada, em Goiânia (GO). Antes disso, porém, o Dragão recebe o São Paulo neste domingo, às 16h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O JOGO

A primeira grande chance do Atlético-GO, e da partida, saiu só aos 31 minutos do primeiro tempo. Luiz Fernando bateu da entrada da área, e o goleiro Oliveira deu rebote. Churín chegou batendo sem ângulo e mandou em cima do arqueiro.

No minuto seguinte, foi a vez do Olimpia assustar. Após o time brasileiro sair jogando errado, o atacante Recalde saiu cara a cara com o goleiro Ronaldo, que fez um milagre para impedir o gol paraguaio.

A pressão dos donos da casa gerou o primeiro gol do jogo aos 35 minutos. Em troca de passes, o Olimpia invadiu a área brasileira e obrigou Ronaldo a fazer outra bela defesa. Porém, o atacante ex-Santos, Derlis González, aproveitou o rebote e empurrou para o fundo da rede.

Na volta do intervalo, o Atlético-GO acertou a trave adversária com Marlon Freitas logo aos quatro minutos. Porém, a pressão colocada pelo time goiano foi interrompida com o segundo gol do Olimpia. Aos dez minutos, Derlis Gonzáles achou ótimo passe para Alejandro Silva, que infiltrou livre e bateu para ampliar.

Em busca de diminuir a desvantagem no marcador, o Atlético-GO foi para cima e levou perigo com Airton, aos 28 minutos da etapa complementar. Em resposta, o Olimpia acertou a trave, aos 32, com Derlis González.

Já no minuto 41, quase o terceiro dos paraguaios. Marlon Freitas foi desarmado dentro da área do Atlético-GO, e Ronaldo fez mais um milagre para evitar gol de Walter Gonzáles.