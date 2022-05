Atlético-GO toma sustos, mas vence Defensa y Justica pela Sul-Americana

O Atlético-GO caminha bem rumo à classificação para a fase de mata-mata da Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira, a equipe recebeu em seus domínios o Defensa y Justicia, da Argentina, e venceu por 3 a 2. O jogo foi válido pela quarta rodada da fase de grupos. Com os três pontos na conta, o Atlético-GO agora soma nove na Sul-Americana, na liderança do Grupo F e vigiado de perto pela LDU, segunda colocada com a mesma pontuação.

Agora, a equipe rubro-negra volta a focar no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será em casa, frente ao rival Goiás, às 16h (de Brasília) deste domingo. O JOGO

O placar foi inaugurado pelo Dragão ainda na reta inicial do primeiro tempo. Aos 16, o zagueiro Cardona tocou a bola com o braço dentro da grande área e o juiz anotou o pênalti. Na cobrança, Marlon Freitas não perdoou.

Para a segunda etapa, o Dragão voltou com ímpeto e ampliou ainda no primeiro minuto. Desta vez, Shaylon dominou na área, driblou a marcação e bateu no ângulo para marcar um belo gol.

Mesmo com a situação tranquila, a equipe brasileira continuou em cima e, aos 7, marcou o terceiro com gol contra do goleiro Usain, que desviou a bola para o gol após cabeceio de Baralhas. Aos 17 minutos, os argentinos descontaram com Fontana e, aos 40, deixaram mais um, agora com Albertengo. Mesmo com o susto, o Dragão soube segurar o resultado e conseguiu a vitória.