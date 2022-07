Atlético-GO vence e sai na frente do Corinthians na Copa do Brasil

O Atlético-GO saiu na frente do Corinthians pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (27), o Dragão venceu o Timão por 2 a 0 no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, no jogo de ida do confronto.

A partida de volta será em 17 de agosto, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30 (horário de Brasília). O Alvinegro tem de ganhar por três ou mais gols de diferença no tempo normal para ficar com a vaga. Os goianos têm a vantagem do empate e podem até perder por um gol de saldo. Caso o placar agregado termine igualado, o classificado será conhecido nos pênaltis.

Com oito minutos de bola rolando, o Atlético forçou Cássio a duas boas defesas. A pressão deu resultado aos 22 minutos do primeiro tempo. O lateral Dudu foi lançado pela direita e cruzou para o meia Jorginho bater de primeira. O chute desviou no zagueiro Raul Gustavo e saiu do alcance do goleiro alvinegro, colocando os rubro-negros à frente. Sem conseguir tramar as jogadas, o Corinthians deu pouco trabalho ao goleiro Ronaldo.

Na segunda etapa, o técnico Vitor Pereira mexeu no meio-campo corintiano para tentar dar mais criatividade e mobilidade ao setor. As entradas dos meias Giuliano e Adson e do volante Fausto Vera, estreante, não facilitaram o acesso à área dos rubro-negros. Com a partida sob controle, o Dragão chegou ao segundo gol. Aos 41 minutos, o atacante Léo Pereira recebeu na esquerda e chutou colocado, perto da entrada da área, acertando o ângulo de Cássio. Um golaço.

Os dois times mudam a chave para o Campeonato Brasileiro. No sábado (30), o Corinthians recebe o Botafogo na Neo Química Arena, às 19h. No mesmo dia, às 20h30, o Atlético visita o Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro. Os duelos valem pela 20ª rodada da competição, a primeira do segundo turno.