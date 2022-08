Atlético-GO volta a vencer Nacional e avança às semifinais da Sul-Americana

Pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, o Atlético-GO recebeu o Nacional-URU na noite desta terça-feira, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), e venceu por 3 a 0. Os gols que garantiram a vitória e consolidaram a classificação brasileira para as semifinais foram marcados por Luiz Fernando, duas vezes, e Baralhas.

Assim, o Dragão repete o feito do primeiro jogo, soma 4 a 0 no placar agregado e se garante nas semifinais da competição continental. Agora, espera o vencedor de São Paulo e Ceará, que ocorre nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Arena Castelão. O Tricolor Paulista tem a vantagem do empate, já que triunfou por 1 a 0 na partida de ida, no Morumbi. No entanto, em caso de vitória por um gol de diferença dos cearenses, a decisão irá para os pênaltis.

Ainda sem data para os duelos da próxima fase na Sul-Americana, o Atlético-GO volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. Pela 22ª rodada, visita o Botafogo neste sábado, às 21h, no Estádio Nilton Santos.

O JOGO



Apesar de jogar pelo empate devido à vitória na partida de ida, o Atlético-GO, empurrado pela torcida goiana, começou a partida em cima e abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Após lateral cobrado na área, a defesa uruguaia afastou mal e a bola sobrou para Luiz Fernando, que acertou uma bomba no ângulo de Rochet e fez o 1 a 0.

Aos 20, o Nacional respondeu. Gigliotti recebeu na área, ganhou de Klaus no corpo e bateu para o gol. Entretanto, Renan salvou o Dragão e fez bela defesa.

Apesar da chegada dos uruguaios, no entanto, foi o Atlético-GO que marcou o segundo e ampliou a vantagem. Aos 45 minutos, ainda do período inicial, o time brasileiro pressionou, roubou a bola no meio de campo e partiu em contra-ataque. Churín conduziu e rolou para Baralhas, que bateu de primeira na saída do goleiro adversário.

Na volta do intervalo, o Dragão precisou de apenas sete minutos para marcar o terceiro. Churín recuperou a bola no campo ofensivo e rolou para Luiz Fernando. O camisa 18 então dominou e chapou com categoria no canto esquerdo de Rochet, marcando também seu terceiro gol no confronto.

Por fim, ainda antes do apito final, aos 45 minutos da etapa inicial, o destaque do confronto deixou o Atlético-GO com dez em campo. Luiz Fernando deixou o braço no adversário numa disputa de bola e levou cartão vermelho direto, sendo expulso do jogo.

ATLÉTICO-GO 3 X 0 NACIONAL-URU

ATLÉTICO-GO

Renan; Hayner, Wanderson (Michel), Klaus, Arthur Henrique (Jefferson); Baralhas, Edson (Marlon Freitas), Jorginho (Wellington Rato); Léo Pereira, Luiz Fernando e Churín (Airton)

Técnico: Jorginho

NACIONAL-URU

Sergio Rochet; José Rodriguéz, Léo Coelho (Laborda), Marichal, Cándido; Yonathan Rodríguez, Carballo (Diego Rodríguez), Fagúndez, Zabala (Ocampo); Trezza (Álex Castro) e Gigliotti (Suárez)

Técnico: Pablo Repetto

Local: Estádio Serra Dourada, Goiânia (GO)

Data: 09/08/2022, terça-feira

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Diego Bonfa e Maximiliano Del Yesso (ambos ARG)

VAR: German Delfino (ARG)

Cartões amarelos: Léo Coelho, Fagúndez (Nacional); Jefferson, Marlon Freitas (Atlético-GO)

Cartão vermelho: Luiz Fernando (Atlético-GO)

GOLS: Luiz Fernando, aos 4, e Baralhas, aos 45min do 1ºT; Luiz Fernando, aos 7min do 2ºT