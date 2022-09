Atlético-GO x São Paulo: casas de apostas indicam favorito na Sul-Americana

Atlético-GO e São Paulo se enfrentarão na noite desta quinta-feira (01/9), às 21h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela ida das semifinais da Copa Sul-Americana. E as principais casas de apostas atuantes no país apontam o time paulista com leve favoritismo para vencer. O Superesportes apresenta abaixo a avaliação de algumas dessas casas.

Antes de chegar às semis, o Atlético-GO eliminou o Nacional, do Uruguai, com duas vitórias. No primeiro encontro, o time goiano venceu por 1 a 0 fora de casa. Já na partida de volta, o Dragão goleou o time de Luis Suárez por 3 a 0 no Serra Dourada.

O São Paulo, por sua vez, sofreu para avançar de fase. Os paulistas eliminaram o Ceará. No primeiro jogo, o Tricolor bateu o adversário por 1 a 0 no Morumbi. Já na partida de volta, o Vozão descontou e triunfou por 2 a 1. Nos pênaltis, os comandados de Rogério Ceni venceram por 4 a 3.

Momento de Atlético-GO e São Paulo

O Atlético Goianiense chega para o embate em baixa na temporada. Sem vencer há quatro jogos na temporada e na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o clube demitiu o técnico Jorginho do cargo. A última vitória do Dragão foi em 9 de agosto, contra o Nacional. De lá para cá, foram dois empates e duas derrotas.

Um desses reveses custou a eliminação da equipe nas quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o time goiano foi goleado pelo Corinthians, por 4 a 1, na Neo Química Arena. Porém, foi a última derrota para o rival Goiás, no Brasileirão, que custou o cargo do treinador.

O São Paulo também não vive boa fase. O clube paulista não vence desde a vitória por 3 a 0 sobre o Bragantino, pela Série A. A sequência sem triunfos já chega a quatro jogos (um empate e três derrotas).

Dica aos apostadores

O Superesportes apresenta algumas opções interessantes para o confronto da Sul-Americana:

Menos de 2.5 gols (odd 1.60 na Betano)

Ambos não marcam (odd 1.70 na Sportingbet)

São Paulo – empate devolve (odd 1.71 na Sportsbet.io)

Cotações nas casas de apostas