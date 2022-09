Atlético-MG confirma lesão de Arana, que está fora da Copa do Mundo

O Atlético-MG confirmou, nesta quinta-feira (8), a gravidade da lesão que o lateral-esquerdo Guilherme Arana sofreu no joelho esquerdo na última quarta-feira em jogo contra o Bragantino. Com isso, o jogador, que é constantemente convocado para a seleção pelo técnico Tite, está fora da Copa do Mundo, que será disputada a partir do dia 20 de novembro no Catar.

🏥 DM Informa O lateral-esquerdo Guilherme Arana sofreu grave lesão no joelho esquerdo durante a partida de ontem contra o Bragantino: https://t.co/IcJy7yvyc4 💪🏽 Força e ótima recuperação, Arana! 🕸️🕷️ pic.twitter.com/JSzIk31hIp — Atlético (@Atletico) September 8, 2022

A lesão, que comprometeu “os ligamentos cruzado posterior e colateral medial” e rompeu o “menisco medial e a “cartilagem”, foi sofrida em confronto com o Bragantino na última quarta-feira (7) pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo o Galo, “o jogador já iniciou fisioterapia a fim de preparar o joelho para procedimento cirúrgico que ocorrerá em data a ser marcada”.

Momentos após a confirmação da gravidade da lesão, o jogador publicou uma mensagem em suas redes sociais lamentando a situação: “É com bastante dor no coração que escrevo essa mensagem! Momento muito complicado. Ano de Copa do Mundo. Representar o meu país nessa competição é um sonho que tenho desde quando eu era uma criança. E esse sonho estava cada vez mais perto de ser realizado. São coisas do futebol, uma triste fatalidade. Agora, como sempre, irei me apoiar em Deus, na minha esposa, no meu filho, nos meus pais e no meu irmão. Vamos superar esse momento e sairemos dessa, ainda mais, fortes e unidos”.

A confirmação da lesão de Arana é feita um dia antes de o técnico Tite convocar a seleção para os dois últimos amistosos antes da Copa, contra Gana, no dia 23 de setembro, e contra a Tunísia, quatro dias depois.