Atlético-MG e Bragantino ficam no 1 a 1 no Mineirão

Em partida isolada da 26ª rodada da Série A do Brasileiro disputada nesta quarta-feira (7), o Atlético-MG e o Bragantino ficaram no 1 a 1 no estádio do Mineirão.

Com o resultado, o Galo permaneceu na 7ª posição, agora com 40 pontos, e o Massa Bruta ficou na 11ª posição, com 33 pontos.

Jogando em casa, o Atlético-MG saiu na frente, aos 16 minutos, quando, após boa troca de passes, Guga recebeu na ponta direita e cruzou para a área, onde Ademir escorou de primeira e venceu Cleiton. Mas a alegria do Galo não durou muito, pois aos 30 minutos Aderlan bateu de dentro da área para deixar tudo igual.

O time mineiro volta a entrar em campo pela competição apenas no dia 17, quando mede forças com Avaí na Ressacada. Um dia depois a equipe de Bragança Paulista recebe o Goiás.