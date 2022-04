Atlético-MG vence com gols de Eduardo Sasha na Copa do Brasil

Graças ao faro de gol do atacante Eduardo Sasha, o Atlético-MG derrotou o Brasiliense por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (20) no estádio do Mineirão, pela terceira fase da Copa do Brasil. Com este resultado o Galo fica em situação muito confortável, podendo se classificar mesmo com um revés de 2 a 0 no confronto de volta.

Já o Jacaré precisará vencer por um placar com quatro ou mais gols de vantagem no dia 22 de maio para avançar direto para as oitavas de final. Em caso de triunfo por 3 gols do time de Brasília, a vaga será definida na disputa de pênaltis.

O atual campeão da Copa do Brasil não deu oportunidades ao adversário, e abriu o placar com três minutos de bola rolando. Guilherme Arana recebeu de Calebe e cruzou rasteiro para a área, onde a defesa vacila e Eduardo Sasha não perdoou. Cinco minutos depois o Galo ampliou com Sasha, mas agora de cabeça.

Mas o camisa 18 queria mais, e ele conseguiu aos 39, quando Sasha aproveitou rebote dado por Sucuri em chute de Vargas para fazer o seu terceiro no jogo.

Vitória em casa

Quem também triunfou por 3 a 0 jogando em casa foi o Fortaleza, que bateu o Vitória no Castelão. O Tricolor do Pici contou com gols de Moisés e Silvio Romero (dois). As equipes voltam a se encontrar no Barradão, no dia 12 de maio, para definir quem fica com a vaga nas oitavas.

Goleada fora de casa

Outro jogo da terceira fase que teve início às 19h desta quarta foi Tocantinópolis e Athletico-PR. E o Furacão goleou por 5 a 2 mesmo jogando no Ribeirão, em Tocantins.

A vitória do Athletico-PR foi construída com gols de Marlos (dois), Vitor Bueno (2) e Pablo, enquanto Raí e Alan Maia descontaram para os donos da casa. As equipes voltam a se encontrar no dia 10 de maio na Arena da Baixada.

Triunfo do Massa Bruta

O Bragantino foi outro visitante a vencer, por 2 a 1 sobre o Goiás no estádio da Serrinha. Luan Cândido e Ytalo marcaram para o Massa Bruta, e Apodi fez o do Esmeraldino. A partida de volta será em 21 de maio no estádio Nabi Abi Chedid.