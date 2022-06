Atlético não vence, mas supera Boca e iguala Fla em ranking na Libertadores

O empate por 1 a 1 com o Emelec – com direito a pênalti perdido por Hulk nos minutos finais – nesta terça-feira (28) deixou um gosto amargo para o Atlético. Porém, apesar do tropeço no Equador, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o time alvinegro alcançou uma marca expressiva.

O Atlético agora totaliza 11 jogos invicto como visitante no principal torneio continental. Entre 2019 e a atual edição, são seis vitórias e cinco empates. O resultado no Equador faz o Galo superar o Boca Juniors e igualar o Flamengo no ranking de invencibilidade fora de casa na história da Libertadores. Veja na galeria a seguir:

O recordista é o Palmeiras. Atual bicampeão continental, o time alviverde soma 18 partidas sem perder fora de casa (desconsiderando as finais vencidas em 2020 e 2021, disputadas em campo neutro). A série continua em vigor.

Em seguida, aparece o River Plate. Sob comando de Marcelo Gallardo, o time argentino ficou 12 jogos invicto longe de Núñez entre 2018 e 2019, com quatro vitórias e oito empates. No período, conquistou o título em 2018 e foi vice no ano seguinte.

Já o Flamengo, igualado pelo Galo, mantém em vigor uma série de 11 partidas invicto, com oito vitórias e três empates. Boca Juniors e Vasco, ambos com dez jogos, completam a lista das maiores séries de invencibilidade longe de casa.