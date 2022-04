Atlético oficializa venda de Savarino ao Real Salt Lake por US$ 2,5 milhões

Savarino chegou ao Atlético em 2020, comprado por US$ 2 milhões (cerca de R$ 8,6 milhões na cotação da época) junto ao próprio Real Salt Lake.

A saída de Savarino foi bem vista pelo Atlético por dois motivos: reforçar o caixa com venda de reservas (como ocorreu com Dylan recentemente, por exemplo) e reduzir o número de estrangeiros no elenco. O argentino Cristian Pavón tem pré-contrato com o Galo assinado e deve chegar ao clube para o segundo semestre.

Pavón chegará ao Atlético para ocupar a mesma função de Savarino.

Meta de vendas

Em dois anos, Savarino fez 99 jogos com a camisa do Atlético, com 21 gols marcados e 19 assistências, totalizando 40 participações diretas. Ele conquistou seis títulos no clube: Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2022) e três Mineiros (2020, 2021 e 2022).

Com a conclusão da negociação de Savarino, o Alvinegro fica perto de bater a meta de R$ 140 milhões em venda de atletas na temporada 2022. Desta forma, o clube espera conseguir segurar os principais jogadores para o restante do ano em busca de novas conquistas.

Empréstimos de Vitor Mendes, Nathan, Alan Franco e Hyoran – R$ 3 milhões;

Marquinhos (R$ 9,8 milhões em venda para o Ferencvárosi, da Hungria);

Junior Alonso (R$ 46 milhões em venda para o Krasnodar, da Rússia);

Dylan (R$ 18,7 milhões em venda para o New England Revolution, dos Estados Unidos. Valor pode subir em R$ 2,3 milhões caso metas sejam batidas

Savarino (R$ 12,4 milhões em venda de 40% dos direitos para o Real Salt Lake, dos Estados Unidos) Ao vender Savarino, o Galo chega à marca de R$ 91,4 milhões com transferências:

Outro jogador que está próximo de ser negociado é Savinho. O garoto foi comprado pelo Grupo City e vai deixar o Galo no fim do primeiro semestre. A negociação do jovem vai render cerca de R$ 32,5 milhões ao clube mineiro. As duas transações ajudarão o Atlético a ficar perto da meta traçada para 2022. Na noite de quinta-feira (28), durante evento de lançamento do livro de Hulk, o diretor de futebol Rodrigo Caetano destacou a necessidade de o Atlético fazer caixa para equacionar suas dívidas e ter meios de manter o seu elenco forte para o restante do ano.

“Hoje, realmente, esse número a ser batido é quase uma necessidade urgente. E se conseguirmos isso, será em apenas quatro meses. Então isso, de certa forma, em tese, dá uma tranquilidade para a janela do meio do ano. Nós gostaríamos que não fosse essa a realidade (precisar vender Savarino). Se tivéssemos condições de manter o atual elenco com naturalidade e até mesmo agregar valor. Mas não é isso que o Galo atravessa”, explicou o executivo.