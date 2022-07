Atlético oficializa venda do jovem atacante Sávio ao Grupo City

O Atlético oficializou a venda do jovem atacante Sávio, de 18 anos. O Alvinegro informou nesta quinta-feira que o atacante foi negociado com o Troyes, da França, clube que pertence ao Grupo City. O Galo receberá 6,5 milhões de euros pela transferência (cerca de R$ 35,6 milhões) e poderá receber ainda mais 6 milhões de euros em bonificações (aproximadamente R$ 32,8 milhões). O Alvinegro permanecerá com 12,5% dos direitos do garoto.

Sávio estreou pelo Atlético no Campeonato Brasileiro de 2020, com apenas 16 anos. De lá para cá, disputou 35 jogos, com dois gols marcados e uma assistência.

A última partida de Sávio pelo Atlético foi a vitória de virada sobre o Fortaleza, por 3 a 2, no Mineirão. O garoto foi titular, mas deixou o campo no segundo tempo. Após a partida, o atacante chorou no gramado do Mineirão

Sávio é uma das grandes joias reveladas pelo Atlético nos últimos anos. Por causa disso, a torcida alvinegra reclamou bastante do valor adquirido para vender o garoto. Em conversa recente com o Superesportes Entrevista, o diretor de futebol Rodrigo Caetano afirmou que a venda poderia ser maior caso o atacante tivesse jogado mais com a camisa alvinegra.

“Se o Sávio tivesse a minutagem que está tendo aqui antes, muito provavelmente”, respondeu.

Negociado com o Grupo City, que comanda o Manchester City, da Inglaterra, e outras equipes pelo mundo, Sávio deve ter o PSV, da Holanda, como destino. Apesar de ter sido negociado para o Troyes, da França, o jogador deve atuar, inicialmente, na equipe holandesa.