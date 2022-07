Atlético pode lucrar: gigantes europeus fazem ‘clássico’ por Bremer

O Atlético está de olho num clássico europeu que pode fazê-lo lucrar. Revelado pelo Galo, o zagueiro Bremer, do Torino, desperta interesse de dois gigantes italianos: Internazionale e Juventus.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências de jogadores, os dois clubes estão “lutando” pelo defensor de 25 anos.

“A Inter vai se reunir com o Torino e o agente do jogador. Caso a Inter não chegue a um acordo com o Torino hoje, a Juventus está pronta para fazer um movimento. Horas decisivas chegando”, publicou.

Segundo o jornalista, a negociação deve ser fechada por 30 milhões de euros (cerca de R$ 163,9 milhões na cotação atual) mais bônus por desempenho.

Se houver acordo, o Atlético terá direito a 225 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão). Isso porque a Fifa bonifica financeiramente os clubes formadores por meio do mecanismo de solidariedade.

Bremer passou a temporada do 20º aniversário (2017) e metade da temporada do 21º aniversário (2018) no Atlético. Portanto, pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, o clube alvinegro tem direito a cerca de 0,75% do valor de qualquer transferência do zagueiro.

Nas categorias de base, Bremer passou por Desportivo Brasil e São Paulo antes de chegar ao Atlético, no início de 2017. Iniciou a trajetória na Cidade do Galo no time sub-20, mas teve ascensão rápida e, pouco tempo depois de ser contratado, estreou pelo profissional. Em julho de 2018, foi vendido ao Torino.

Bremer no Atlético

Pelo Atlético, Bremer disputou 33 partidas e marcou um gol no profissional. Em 2018, teve 100% dos direitos econômicos vendidos ao Torino por cerca de 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões na cotação da época) – o Galo detinha 60%.