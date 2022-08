Atlético registra os maiores público e renda do ano contra o Palmeiras

O Atlético registrou nesta quarta-feira (3), contra o Palmeiras, seus maiores público e renda nesta temporada. O empate por 2 a 2 na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores foi assistida in loco por 57.140 torcedores.

Já a renda do jogo foi de R$ 4.232.050,90. Anteriormente, as melhores marcas do Galo como mandante neste ano haviam ocorrido no confronto com o Emelec, pela fase de grupos do torneio continental.

Apesar de ter aberto 2 a 0 de vantagem, o Atlético viu o Palmeiras empatar a partida nos acréscimos do segundo tempo. Para avançar às semifinais, o time alvinegro terá que vencer o adversário por qualquer placar no duelo de volta. Empate leva a decisão para os pênaltis.

O segundo jogo entre as equipes será realizado no dia 10 de agosto (quarta-feira), às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo.