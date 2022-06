Atlético treina em Guayaquil antes de enfrentar o Emelec pela Libertadores

O Atlético finalizou a preparação, em Guayaquil, no Equador, visando ao duelo contra o Emelec, na abertura do confronto das oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo, nesta terça-feira, será às 19h15 (de Brasília), 17h15 no horário local.

Nesta segunda-feira, os jogadores trabalharam no gramado do Estádio Banco Pichincha, do Barcelona, rival do Emelec, que manda as partidas no Estádio George Capwell, local do confronto com o Galo. Será a primeira vez que o Atlético jogará no campo do Emelec, na história da Libertadores.

O George Capwell será o 40º estádio a receber jogos do Atlético na Libertadores. Em solo equatoriano, o Galo atuou três vezes pela competição, todas contra o Independiente del Valle. Em 2016, no Rumiñahui, o alvinegro perdeu por 3 a 2. Já nesta edição de 2022, os mineiros foram ao Estádio Banco Guayaquil e empataram por 1 a 1, gols de Hulk e Sornoza.

Escalações

As principais dúvidas sobre a escalação do Atlético para enfrentar o Emelec estão no ataque. Vargas deixou o jogo contra o Fortaleza com um incômodo, enquanto Hulk foi poupado da partida por conta de uma edema no pé direito. Os dois, apesar disso, são os mais prováveis titulares para o duelo na Libertadores. Ademir e Sávio disputam vaga na ponta direita.

Sendo assim, a provável escalação do Galo para o jogo contra o Emelec é esta: Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Otávio e Nacho Fernández; Ademir (Sávio), Vargas e Hulk.

Há um mês sem jogos oficiais por conta da paralisação do Campeonato Equatoriano, o Emelec tem três baixas importantes para o duelo de ida das oitavas de final. São eles: os zagueiros Aníbal Leguizamón e Joel Quintero – ambos com problemas no joelho – e o atacante Joao Rojas, vendido ao Monterrey (México). Ele era tido como o jogador mais desequilibrante da equipe.

Dessa forma, a provável escalação do Emelec para enfrentar o Atlético conta com Pedro Ortiz; Romario Caicedo; Eddie Guevara, Marlon Mejía e Jackson Rodríguez; Dixon Arroyo e Sebastián Rodríguez; Bryan Carabalí, José Francisco Cevallos e Alexis Zapata; Alejandro Cabeza.