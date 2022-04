Atlético treina em Ibagué antes da estreia na Libertadores; veja imagens

Depois da cansativa viagem até Ibagué, na Colômbia, em trajeto encerrado com deslocamento de ônibus partindo de Bogotá, o Atlético teve algumas horas de descanso e logo foi a campo para atividade no CT do Tolima. O técnico Turco Mohamed comandou trabalho no gramado e fechou a preparação para a estreia na Libertadores.

O Atlético enfrenta o Tolima, nesta quarta-feira, às 21h (de Brasilia), no Estádio Manuel Murillo Toro, pelo Grupo D. No outro jogo da chave, o América recebe o Independiente Del Valle, mais cedo, às 19h, no Independência.