Atlético: única vitória do Emelec no Brasil pela Liberta foi no Mineirão

O retrospecto do Emelec no Brasil pela Copa Libertadores é dos piores. Nesta terça-feira (5), o time equatoriano tenta melhorar os números em duelo decisivo com o Atlético, pelas oitavas de final.

O Emelec jogou 16 vezes no Brasil pela Libertadores e foi derrotado em 15 oportunidades. Curiosamente, a única vitória foi no Mineirão, palco do jogo com o Galo.

Em 8 de maio de 2019, o time misto do Cruzeiro perdeu por 2 a 1 para a equipe equatoriana, em partida válida pela fase de grupos da competição continental.

Veja o retrospecto do Emelec no Brasil pela Libertadores